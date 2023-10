Iv: Calenda, ‘no ai giochini, cerchiamo di chiudere presto, bene e in modo decoroso’**

Roma, 19 ott (Adnkronos) – “Per @Azione_it non vi è alcun problema ad accettare la richiesta di Renzi di sciogliere i gruppi. Ci sembra anzi un fatto conseguente alle numerose dichiarazioni di IV e dello stesso Renzi fatte ripetutamente nei mesi scorsi. Fino ad ora però nessuna formalizzazione di questa volontà è arrivata da IV. In soldoni Renzi non ha mai chiesto di sciogliere i gruppi se non a mezzo stampa”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, aggiungendo: “Cambiamenti di nome in violazione dello Statuto e altri giochini infantili, non sono invece accettabili. Cerchiamo di chiudere questa storia presto, bene e in modo il più possibile decoroso. Non mi pare il momento di riaprire polemiche inutili”.