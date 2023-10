Hamas colpita, 3 leader uccisi. Alta tensione Israele-Libano

Tel Aviv, 19 ott. (Adnkronos) – Duro colpo di Israele ad Hamas nelle news di oggi, 19 ottobre 2023, sulla guerra. In diversi raid compiuti nella Striscia sarebbero rimasti uccisi Jamila al-Shanti, vedova del cofondatore di Hamas Abdel Aziz al-Rantisi e prima donna ai vertici del movimento, Jihad Muheisen, il capo delle forze nazionali della Sicurezza di Hamas nella Striscia di Gaza e il comandante ala militare Comitati Resistenza Popolare Rafat Abu Hilal. Sale intanto la tensione tra Israele e Libano. Mentre si registrano scontri e arresti in Cisgiordania.

Sarebbe stata uccisa in un raid israeliano nella Striscia di Gaza Jamila al-Shanti, vedova del cofondatore di Hamas Abdel Aziz al-Rantisi e prima donna ad arrivare, nel 2021, nell’ufficio politico del gruppo responsabile del terribile attacco del 7 ottobre in Israele. Lo riferisce il Times of Israel che rilancia notizie diffuse da media affiliati a Hamas a Gaza precisando che non vengono forniti dettagli sul luogo in cui sarebbe avvenuto il raid all’alba di oggi.

Anche il Jerusalem Post rilancia la notizia arrivata da media legati a Hamas dell’, che era nel Consiglio legislativo palestinese. Al-Shanti, 68 anni, aveva fondato il movimento femminile di Hamas, ricorda la stampa israeliana, mentre al-Rantisi venne ucciso nell’aprile del 2004 in un raid israeliano durante la Seconda Intifada.

Jihad Muheisen, il capo delle forze nazionali della Sicurezza nella Striscia di Gaza, è rimasto ucciso in un raid aereo israeliano a Sheikh Radwan, sobborgo di Gaza City. Lo riportano media palestinesi, mentre ancora non c’e’ una conferma da parte delle forze israeliane.

Le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver ucciso la notte scorsa il leader dell’ala militare del gruppo terroristico Comitati di Resistenza Popolare a Gaza, Rafat Abu Hilal. Secondo quanto riferito dalle forze di sicurezza israeliane, sulla base di informazioni fornite dallo Shin Bet, è stato effettuato un raid aereo su Rafah durante il quale è stato ucciso Abu Hilal. Le forze di difesa hanno anche reso noto di aver preso di mira diversi esponenti delle cosiddette unità Nukhba di Hamas, che hanno diretto l’attacco terroristico del 7 ottobre in territorio israeliano, e di avere ucciso almeno dieci di loro. L’IDF ha annunciato di aver distrutto centinaia di siti di Hamas nelle ultime 24 ore, tra cui postazioni di lancio di missili anticarro, pozzi di accesso ai tunnel, infrastrutture di intelligence e vari centri di comando.