Roma, 19 ott (Adnkronos) – Il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana è stato ricevuto a Westminster dallo speaker della Camera dei comuni del Regno unito Lindsay Hoyle, per un colloquio bilaterale. Tra i temi affrontati, la situazione geopolitica in Medio Oriente, il conflitto in Ucraina e la cooperazione interparlamentare tra Italia e Regno Unito.