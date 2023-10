Calcio: Milan, anche Sportiello ko, in porta con la Juve andrà Mirante

Milano, 19 ott. – (Adnkronos) – Oltre al portiere titolare Mike Maignan, il Milan non potrà schierare nemmeno la sua riserva Marco Sportiello nel big match di domenica 22 ottobre a San Siro contro la Juventus. Il 31enne lombardo ha infatti riportato la lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro e non potrà essere a disposizione di Stefano Pioli. In porta giocherà quindi il terzo portiere Marco Mirante. Il quarantenne estremo difensore vanta solo una presenza in rossonero, in occasione dell’ultima giornata della passata stagione, dove è entrato al posto di Maignan.