Calcio: avvocato di Casale, ‘abbiamo querelato Corona’**

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – “Nicolò Casale ha sporto querela contro il sig. Corona e gli editori che hanno dato voce alle calunnie di un pluripregiudicato, già condannato per estorsione proprio in danno di calciatori. Nicolò non ha mai scommesso su un evento sportivo ed è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto sulla base della parola di un delinquente conclamato, pronto a tutto pur di avere visibilità mediatica. Perseguiremo i responsabili in ogni sede finché non sarà ristabilita la verità”. Così in una nota l’avvocato di Nicolò Casale, Guido Furgiuele, all’indomani delle parole di Fabrizio Corona che ha chiamato in causa il difensore biancoceleste, Stefan El Shaarawy della Roma e Federico Gatti della Juventus per il caso scommesse. I tre al momento non risultano indagati dalla Procura della Repubblica di Torino.