Calcio: Abodi, ‘con carta doveri niente più alibi’

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – “C’è un’idea concreta e arriverà in tempi brevi”. Lo ha annunciato il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, in merito alla carta dei doveri proposta in risposta al caso scommesse emerso recentemente a margine della presentazione di riqualificazione e ristrutturazione del centro sportivo di Caivano. “Questa esperienza di Caivano ci dimostra che dal momento in cui si dichiarano le cose a quelle in cui si realizzano il tempo deve essere breve. E’ più facile costruire una carta dei doveri che realizzare un impianto e voi vedrete nel prossimo mese questo documento, che sarà frutto del dialogo, uscire affinché non ci siano più alibi”, ha aggiunto Abodi.