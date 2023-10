Ancora dimissioni lampo per un professionista sanitario assunto presso un’azienda sanitaria pubblica beneventana, stavolta si tratta di un tecnico della riabilitazione psichiatrica in servizio per il Dipartimento Salute Mentale di Benevento, che lamenta carenza numerica di medici psichiatri e di tecnici per trattamenti psichiatrici.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia