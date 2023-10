Mano pesante del Giudice sportivo nei confronti del Benevento che dovrà fare a meno di Alessandro Marotta per le due gare in trasferta contro Sorrento e Foggia e per il match interno contro il Potenza. L’attaccante giallorosso, infatti, è stato squalificato per tre giornate dopo il cartellino rosso rimediato domenica al ‘Vigorito’ con il Picerno. E’ accaduto esattamente ciò che si temeva.

