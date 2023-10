Esecuzione tranquilla per lo sgombero dell’immobile in centro storico già sede del centro sociale autogestito ‘Janara Squat’: ieri mattina l’intervento esecuzione forzata da parte delle forze dell’ordine, senza incontrare alcuna resistenza, perché lì a quell’ora non vi era alcuna persona.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia