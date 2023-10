Patrizia Vicari, viceprefetto di Benevento, sarà il commissario prefettizio chiamato a guidare il Comune di San Giorgio del Sannio. Questa la scelta presa ieri a Palazzo di Governo. Vicari, innanzitutto, dovrà nominare i responsabili degli uffici per rimettere in moto la macchina amministrativa, studiare i dossier più importanti, per poi avviare un percorso che si chiuderà a giugno dell’anno prossimo.

