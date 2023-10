Salario minimo: M5S, ‘rinvio inammissibile,si riunisca giunta regolamento’**

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Noi oggi stiamo discutendo l’introduzione del salario minimo legale che è in esame in aula grazie alla quota riservata ai gruppi di opposizione la richiesta di rinvio dovrebbe essere inammissibile perchè questo modo di fare sta ledendo le prerogative dell’opposizione. Questa proposta di legge ha in sè in subito una sospensiva di due mesi e questo aggrava ancor di più la situazione”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, intervenendo in aula dopo la richiesta della maggioranza di rinvio in commissione del salario minimo.

Questo si configura come “annientamento di un fondamentale strumento regolamentare nel rapporto tra maggioranza e opposizione. Il rinvio è inammissibile e chiediamo la convocazione della giunta del regolamento”.