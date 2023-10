Il 63enne di Apollosa che era al volante della Skoda ed il 44enne di Montesarchio, che, invece, era alla guida della Fiat 500. Sono le due persone che risultano essere indagate in relazione alla morte di Issouf. Si tratta, come ormai tristemente noto, del diciottenne del Burkina Faso che è rimasto ucciso nella mattinata di venerdì della scorsa settimana per gli effetti di un sinistro stradale verificatosi lungo la strada statale Appia a cavallo tra i territori comunali di Bonea e di Montesarchio.

