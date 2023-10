Mo: Giordania, ‘continuiamo a lavorare con tutti per porre fine a crisi’

Amman, 18 ott. (Adnkronos) – “La Giordania continuerà a lavorare con tutti in modo che, quando si terrà il vertice, sarà in grado di ottenere ciò che le viene richiesto, ovvero fermare la guerra, fornire sostegno umanitario alla popolazione di Gaza e mettere la fine a questa crisi”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri giordano, Ayman Al-Safadi, dopo che la Giordania aveva annullato un vertice programmato con il presidente Joe Biden, il presidente palestinese Mahmoud Abbase e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sissi in seguito all’esplosione dell’ospedale di Gaza.