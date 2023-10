Nato a Molinara, cresciuto nella scuola calcio di casa a sei anni, a dieci la Cesare Ventura, poi la Grippo e infine l’approdo nel settore giovanile del Benevento. Sei anni in giallorosso prima di spiccare il volo, ma sabato il suo passato e quei colori che ha sempre sentito addosso busseranno alla sua porta per una prima volta indimenticabile. Francesco Pio Petito è una delle tante gemme ‘made in Sannio’ in scena in Serie C. Lo scorso anno ha raggiunto la promozione con il Sorrento e in rossonero sta vivendo il suo primo campionato tra i professionisti da protagonista.

