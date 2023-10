“Dover assumere apposita direttiva al fine di provvedere in tempi celeri a tutto quanto necessario alla formazione del predetto strumento di pianificazione, sulla scorta degli indirizzi formulati nella premessa e nel “Documento programmatico per la formazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) ”: così si esprimeva il consiglio comunale il 20 dicembre scorso. La ripartenza dell’iter del Puc, oltretutto non con atti ufficiali ma con un incontro a livello di maggioranza, è di ieri pomeriggio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia