Governo: riunione Cipess, ok a piano infrastrutture e riparto fondi Irccs

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) -riunito oggi a Palazzo Chigi e presieduto dal ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, con la presenza del segretario del Cipess, sottosegretario Alessandro Morelli- ha approvato i seguenti provvedimenti: il documento pluriennale di pianificazione per il triennio 2022 – 2024 del ministero dell’interno, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D. Lgs. n. 228/2011, trasmesso per ultimo il 4 agosto 2023.

Il Documento, nello specifico, fornisce l’elenco delle opere pubbliche e di pubblica utilità di competenza del ministero e delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti nel triennio 2022-2024; il riparto del contributo di 20 milioni di euro per l’attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza nonché il riparto tra le Regioni, per l’annualità 2022, dell’importo di 4 milioni di euro per il finanziamento del mancato introito subito dai servizi sanitari regionali a causa della sopravvenuta esenzione degli sconti obbligatori a carico delle farmacie che hanno un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale inferiore a 150.000 euro al netto dell’IVA”.

Il Cipess ha poi approvato il definanziamento del contratto di programma Spas – Consorzio sviluppo delle produzioni agricole siciliane, di cui alla delibera Cipe del 29 luglio 2005, n. 108. Inoltre il Comitato, relativamente al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Pmi), ha approvato il Piano annuale e il sistema dei limiti di rischio (Raf) per l’anno 2024. Il Cipess ha altresì esaminato, per il successivo inoltro ai due rami del Parlamento il “Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto”, relativo al primo semestre 2023.

Il Comitato, infine, ha udito inoltre le seguenti informative: Informativa sulla variante al Progetto esecutivo per l’adeguamento della viabilità poderale esistente e di realizzazione di un sottopasso per l’attraversamento della linea ferroviaria Verona – Brennero e l’accesso alle aree di emergenza poste agli imbocchi delle interconnessioni di Ponte Gardena; Informativa sullo stato di attuazione della delibera CIPE n. 81 del 2017. Linea AV/AC: Terzo Valico dei Giovi – Seconda fase del “Progetto Condiviso di sviluppo” –Decreto del Commissario straordinario di approvazione e suddivisione ulteriori risorse ; Informativa sull’approvazione da parte del Commissario straordinario del progetto preliminare dell’Hub portuale di Venezia – Piattaforma d’altura al porto di Venezia e Terminal Container Montesyndial – Fase A (1°Lotto), ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.L. n. 32/2019.

E ancora: informativa sull’attuazione del Programma Grandi Stazioni per la realizzazione delle infrastrutture complementari. Riprogrammazione delle risorse, rimodulazione dei quadri economici di Grandi Stazioni RAIL S.p.a. e autorizzazione all’utilizzo di nuove risorse; Relazione relativa all’anno 2022 concernente i servizi ferroviari in regime di obbligo di servizio pubblico relativa al Contratto di servizio Trenitalia per il trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza 2017-2026.

Informativa sulla Linea “Tranvia Togliatti”, Roma – PNRR, Misura M2C2, 4.2 “Sviluppo trasporto rapido di massa”. Informativa sull’ordinanza n.4/T del Commissario straordinario, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del quadro economico; Relazione, resa dalla Struttura di missione sisma 2009, sullo stato di utilizzo al 31 dicembre 2022 delle risorse assegnate dal CIPESS per la ricostruzione dell’edilizia privata.