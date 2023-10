Calcio: sarà Italia-Ucraina per la qualificazione a Euro 2024, quote premiano azzurri di Spalletti

Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – Sarà sfida Italia-Ucraina per l’accesso diretto ad Euro 2024. Persa la possibilità di arrivare in prima posizione dopo la sconfitta a Wembley, gli azzurri devono vincere con la Macedonia del Nord ed ottenere almeno un pareggio nello scontro diretto contro la Nazionale gialloblù, che al momento vanta tre punti di vantaggio in classifica. Secondo gli esperti di Snai e Goldbet, la squadra di Spalletti resta la favorita, anche in virtù del 2-1 dell’andata: il piazzamento dei campioni in carica nei primi due posti del girone si gioca a 1,40, mentre l’ipotesi Ucraina è offerta a 2,75. In caso di arrivo a pari merito, i criteri da osservare, nell’ordine, sono gli scontri diretti, la differenza reti degli scontri diretti e, in caso di parità, i gol fatti nei due match. Si passa poi alla differenza reti totale e, in seguito, ai gol realizzati nel girone. Se arrivasse terza, l’Italia, in quanto vincitrice di girone di Nations League nel 2022-23, è comunque certa di giocare i playoff, l’altra strada percorribile per ottenere un posto ai prossimi Europei in Germania.