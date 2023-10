Calcio: Conte pronto a tornare in panchina, in quota per l’estate è duello Roma-Napoli

Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – “Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Prendere una squadra in corsa? No, perché son situazioni create prima”. Così ha parlato Antonio Conte durante la trasmissione “Belve” in onda martedì sera su Rai 2. Il tecnico italiano è fermo dopo la fine dell’esperienza al Tottenham e cerca una nuova avventura, ma a partire dalla prossima stagione. Proprio in virtù delle dichiarazioni rilasciate nell’intervista tv, su Sisal – al 1° agosto 2024 – è duello alla pari tra Roma e Napoli, offerte entrambe a quota 3,50, con il ritorno alla Juventus, primo grande amore dell’allenatore pugliese, a chiudere il podio a 7,50. Leggermente indietro il Milan, riporta Agipronews, proposto a 9 mentre un altro déjà-vu, questa volta all’Inter, paga 16 volte la posta.