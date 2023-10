Basket: preseason Nba, Milwaukee ko a Oklahoma City, serata no per Lillard

Oklahoma City, 18 ott. -(Adnkronos) – Schiacciante vittoria casalinga per gli Oklahoma City Thunder che superano 124-101 i Milwaukee Bucks in un match di preseason Nba. Nonostante coach Adrian Griffin schieri i suoi titolari, i Thunder rimangono avanti sin dal primo minuto e strabordano nella ripresa, toccando anche il +27 nel quarto periodo. Josh Giddey (19), Chet Holmgren e Jalen Williams (18 a testa) sopperiscono anche alla serata da 4/12 di Shai Gilgeous-Alexander (comunque a quota 10), mentre a Giannis Antetokounmpo bastano meno di 25 minuti per firmare una doppia doppia da 18+10, meno solo dei 20 di Malik Beasley. Fuori fuoco Damian Lillard con 5 punti e 2/11 al tiro, sbagliando tutte le 5 triple tentate.