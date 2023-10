Settimo risultato utile consecutivo, secondo posto conservato e un pieno di conferme per il Benevento, sia in senso positivo che negativo. Quella con il Picerno è stata una gara didascalica per la formazione giallorossa: una partita in cui la Strega ha messo in mostra i suoi due volti, vale a dire i suoi punti di forza, ma anche tutti i limiti del repertorio attuale.

