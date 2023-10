Pensioni: Sbrollini (Iv), ‘scandaloso cancellare ‘opzione donna”

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Cancellare Opzione donna è una scelta scandalosa, che ricadrà ancora una volta sulle fasce più deboli della popolazione, una decisione sbagliata che faremo di tutto per modificare in Parlamento”. Lo afferma la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, vicepresidente della Commissione Affari sociali del Senato.

“Opzione donna è una misura di equità sociale estremamente equilibrata, alla quale abbiamo lavorato tanto nella scorsa legislatura – attacca Sbrollini – non si può cancellare tutto così. È un provvedimento importante, che ha aiutato tante lavoratrici, donne in situazioni familiari particolari, madri e caregiver, a continuare a svolgere il loro fondamentale ruolo di assistenza con maggiore tranquillità. E che ora si troveranno costrette ad aspettare altri anni prima di poter ottenere la meritata pensione”.