Notizie Flash: 2/a edizione – Lo sport

(Adnkronos) – Roma. La Procura Federale della Figc ha raggiunto un accordo (ex art. 126 CGS) con il calciatore Nicolò Fagioli a seguito del quale lo stesso verrà sanzionato con “una squalifica di 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell’art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da Figc, Uefa e Fifa”.

Torino. È in corso da circa un’ora in procura a Torino un interrogatorio nell’ambito dell’inchiesta su presunte scommesse di alcuni calciatori su piattaforme non autorizzate. A quanto si apprende davanti al pm Manuela Perrotta e gli investigatori della Squadra mobile ci sarebbe il centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali, uno dei giocatori indagati, accompagnato dai difensori.

Roma. “E’ un alto tradimento quello dei calciatori che scommettono su piattaforme illegali”. Così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a ‘Il Rosso e il Nero’ su Rai Radio1, in merito al caso scommesse. “Può sembrare una definizione ridondante ma per me è così -sottolinea Abodi-. E’un tradimento della passione, della fiducia, del ruolo che non è solo quello del calciatore, ma di riferimento per i ragazzi a livello comportamentale. E quindi, va molto oltre il mancato rispetto delle norme. E’ un messaggio diseducativo. I calciatori sanno che non possono scommettere, lo sanno perché viene detto loro sempre, sistematicamente e forse non efficacemente. Forse manca il controllo, i ragazzi un tempo erano seguiti dall’allenatore in modo più diretto”.

Roma. “E’ fondamentale che le istituzioni del calcio facciano la loro parte e siano responsabili di progetti di formazione contro le scommesse illecite per i tesserati dei loro club”. Il presidente della Lega B Mauro Balata sposa le parole del ministro per lo Sport Andrea Abodi sulla necessità da parte delle leghe di organizzare corsi a ogni livello per creare quegli anticorpi necessari al contrasto del match fixing. “La Lega B, con l’Integrity tour che ho fortemente voluto, vede dal 2018 i club coinvolti in questo tipo di formazione insieme all’Aic e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza che attraverso il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il proprio dirigente Stefano Delfini, ha anche illustrato il progetto al recente Meeting Interpol Match-Fixing Task Force di Buenos Aires, definendolo una best practice per la prevenzione e il contrasto all’infiltrazione della criminalità e agli episodi di frode sportiva”.

Roma. Tanti sono rimasti colpiti dalle parole e dallo spirito del giovane sergente Mayer Soliani, romano, che in questo momento è in Israele a combattere per il suo popolo. In tanti hanno avuto un brivido quando Mayer, in diretta ai microfoni Rai ha parlato della sua squadra del cuore: la Lazio, dicendo che era la cosa che più gli mancava dell’Italia e di Roma. Parole che hanno colpito e commosso il presidente Claudio Lotito: “L’ho visto e rivisto tante volte quel video -ha detto a notizie.com-, l’ho anche fatto vedere qui in Parlamento, certo che mi sono commosso, mi ha colpito, come può non colpirti un ragazzo così giovane che parte dall’Italia per andare a difendere la sua patria, Israele“…

Firenze. “Cedere la Fiorentina? Non ci ho mai pensato neanche per un momento” Così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in diretta a ‘Tutti convocati’ su Radio 24: “La barca si lascia quando si muore, io sto bene e sono in buonissima salute. Abbiamo messo 420 milioni, e non sono soldi che arrivano dai fondi come accade per altre squadre di Serie A. Questi sono soldi di Rocco. Sono contento di questo. Scelta dell’Italia? Io ho investito nei Cosmos per salvarli, qui invece sono venuto per ridare qualcosa al mio paese – continua Commisso – Con le due finali di Coppa Italia e Conference League dello scorso anno abbiamo incrementato i nostri ricavi del 48%, ma ancora non abbiamo i ricavi di Juve, Milan ed Inter. Per questo sono in difficoltà. Io non posso andare avanti a comprare giocatori se i ricavi sono così bassi. Lo stadio avrebbe aiutato, non me lo hanno fatto fare”.

Firenze. “Il caso scommesse? Mi dispiace per i ragazzi invischiati, sono per lo più senza scuola e a livello di soldi ne fanno più di me. Quando vedo che hanno auto come Ferrari o Lamborghini, penso che non le ho mai possedute, neppure ora che ho 73 anni”. Lo ha detto Rocco Commisso, intervenendo a Radio24 durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’. “Mi dispiace per i ragazzi che sono invischiati in questa storia, i giocatori sanno benissimo che non si deve scommettere sulla propria squadra e sul calcio italiano e se qualcuno lo ha fatto, pagherà le conseguenze. Ma non so se quello che hanno scommesso è tutto illegale – ha proseguito il presidente del club viola – Sulla Fiorentina non posso dire nulla. Nessuno dei miei calciatori è venuto a dirmi qualcosa, non è successo e spero non succederà”.

Firenze. “Pensavo solo questo quando ho iniziato tre anni fa, devo lasciare qualcosa. Oggi ci sono qui centinaia di ragazzi, lavoratori, è una cosa meravigliosa”. Sono le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina a ‘Tutti convocati’ su Radio 24, a una settimana dall’inaugurazione del Viola Park: “Gli obiettivi sono sempre gli stessi e se si sono alzati li tengo per me. Italiano sta facendo un gran lavoro, siamo uniti per fare sempre meglio. Qui al Viola Park quando vedo tutti grandi e piccoli che parlano, è una cosa bellissima, non so descriverla. L’unico problema sono i cinghiali che andrebbero ammazzati”.