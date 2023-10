Milano-Cortina: Floridia (Avs), ‘governo in confusione totale, Abodi riferisca in Aula’

Roma, 17 ott. – (Adnkronos) – “Il governo è sempre più in confusione sulla pista da bob. Mentre Tajani insiste con la pista di Cesana a Torino, il ministro dello Sport Abodi e il presidente della Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò hanno già escluso la possibilità che si possa fare in Italia. Se non riescono a mettersi d’accordo per una pista da bob, figuriamoci se sono in grado di costruire un’opera faraonica come il Ponte sullo Stretto di Messina. Ora basta, è ora che questa vicenda si chiarisca definitivamente. Chiediamo con urgenza che il ministro dello Sport Abodi venga a riferire alle Camere su questa questione che sta diventando una vera e propria farsa”. Lo dichiara la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia.