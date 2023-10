Manovra: Montaruli (FdI), ‘smontate bugie sinistra su Sanità’

Roma, 17 ott (Adnkronos) – “I tagli alla sanità li abbiamo visti per anni con la sinistra al Governo. Con Fratelli d’Italia e il centrodestra ci sono oltre tre miliardi in più solo in questa manovra finanziaria che si aggiungono agli aumenti di fondi già previsti da quando siamo alla guida dell’Italia”. Lo ha detto Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ospite della trasmissione Agorà.

“La finanziaria smonta il mantra di bugie della sinistra che per settimane ha urlato ad una inesistente carenza di risorse”, ha aggiunto.