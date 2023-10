Incidenti: scontro auto-moto in Brianza, motociclista 55enne in gravi condizioni

Milano, 17 ott. (Adnkronos) – Una centaura di 55 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Cesano Maderno, in provincia di Monza Brianza.

La donna stava transitando a bordo della sua motocicletta in via Venaria Reale quando, per cause non ancora rese note, si è scontrata con un’auto. Nell’impatto, la donna ha riportato un trauma cranico e si è ferita ad un braccio.

Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenuti i soccorritori del 118 Areu con un’ambulanza e un’automedica. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.