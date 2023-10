Gruppo Di Martino, i dipendenti dedicano ore di lavoro al volontariato

CATANIA (ITALPRESS) – Si chiama "Di Martino for you", è la nuova iniziativa sulla responsabilità sociale annunciata dal Gruppo Di Martino. "Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella nostra missione di contribuire al benessere delle comunità in cui operiamo – si legge in una nota -. A partire dai prossimi giorni, i dipendenti del Gruppo Di Martino dedicheranno parte delle loro ore di lavoro ad attività di volontariato. Questo impegno riflette il nostro profondo impegno nel creare un impatto positivo nella società, andando oltre il nostro ruolo di azienda e investendo nel benessere delle persone. 'Di Martino for you' abbraccia una vasta gamma di iniziative di volontariato, dalle attività locali di pulizia e manutenzione, al supporto delle organizzazioni benefiche e alla partecipazione attiva in progetti comunitari".

"Siamo fermamente convinti che il contributo dei nostri dipendenti possa fare la differenza e migliorare la qualità della vita per molti", afferma il General manager del Gruppo Davide Di Martino.

"Questa iniziativa non solo riflette i nostri valori aziendali fondamentali, ma dimostra anche il nostro impegno tangibile nei confronti delle comunità in cui operiamo – si legge ancora nella nota -. Il Gruppo Di Martino riconosce il valore del volontariato e vuole essere un modello per altre aziende che desiderano fare la loro parte nel migliorare il mondo. Siamo entusiasti di vedere come "Di Martino for you" crescerà e avrà un impatto positivo sulle persone e sulle comunità. Continueremo a cercare modi innovativi per essere un agente di cambiamento positivo e per fare la differenza".

– foto ufficio stampa Gruppo Di Martino – (ITALPRESS).

17-Ott-23 13:00