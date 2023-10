Polonia: Tinagli (Pd), ‘sovranisti fermati da coalizione pro Ue’

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Le elezioni in Polonia si stanno delineando con un risultato sempre più chiaro: il dato politico è che i sovranisti sono stati fermati da una coalizione pro Europa e da un voto che ha voluto fermare la deriva illiberale e antidemocratica dell’ultradestra polacca”. Così sui social l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli, presidente della commissione per i problemi economici e monetari a Bruxelles.

“Le conseguenze ci saranno e le vedremo alle prossime elezioni europee, intanto è evidente uno stop alle ambizioni della Meloni che voleva ribaltare l’asse della attuale maggioranza, un traguardo che da oggi appare ancora più difficile. Il partito nazionalista ed euroscettico di Kaczynski PiS, e con lui la propaganda di Morawiecki ha fallito: non c’è maggioranza per formare un governo”.

“I cittadini polacchi hanno votato con un’affluenza record contro un governo che ormai da anni stava facendo scivolare il paese verso l’autoritarismo”.