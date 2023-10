Polonia: Moretti (Pd), ‘batosta per ultradestra alleata di Meloni’

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il voto in Polonia mette un punto alle possibilità gradita alla Meloni di un’alleanza di governo alternativa alla Von Der Leyen: il risultato delle elezioni che si va delineando imprime una svolta significativa e da dà un messaggio forte e chiaro ai sovranisti di Morawiecki, amico della Meloni. Crolla il castello di carte costruito a tavolino dalla propaganda delle destra nazionaliste , chi voleva ledere lo stato di diritto , le libertà personali e la democrazia che è nel dna della costituzione europea oggi ha perso. Il Pis non ha i numeri per governare: nei fatti i grandi alleati della Meloni hanno fallito e questo è un dato che avrà grandi conseguenze alle prossime elezioni europee”. Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.