Mo: Ue lancia ponte umanitario, von der Leyen, ‘palestinesi non possono pagare per barbarie’

Tirana, (Adnkronos) – “I palestinesi di Gaza hanno bisogno di aiuto e aiuto umanitario, non possono pagare il prezzo della barbarie di Hamas. I palestinesi di Gaza hanno bisogno di aiuto umanitario, non possono pagare il prezzo della barbarie di Hamas”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, commentando la decisione della Ue di lanciare un “ponte aereo umanitario” composto da “diversi voli” verso l’Egitto per portare rifornimenti alle organizzazioni umanitarie sul campo a Gaza.

I primi due voli partiranno questa settimana e trasporteranno carichi umanitari dell’Unicef, tra cui articoli per alloggi, medicinali e kit igienici, si legge in una nota.