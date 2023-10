Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Sui fringe benefit l’anno scorso siamo interventi in maniera significativa, quest’anno lo rendiamo strutturale con modifiche per il 2024: portiamo il tetto a 2mila euro per i lavoratori con figli e a mille euro per tutti gli altri”. Lo annuncia la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa, facendo il punto sulla manovra approvata oggi dal Consiglio dei ministri.