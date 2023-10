Manovra: a breve Cdm a P.Chigi, all’odg anche dpb, dl fisco e riforma Irpef

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Al via il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi chiamato a dare il disco verde alla legge di bilancio. All’ordine del giorno della riunione figurano, in particolare, lo schema di decreto-legge recante ‘Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di Cassazione in materia di referendum (Presidenza – Giustizia)’; schema di decreto-legge su Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Presidenza – Economia e finanze); schema di disegno di legge sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (Economia e Finanze);

E ancora: Documento programmatico di bilancio 2024 (informativa) (Economia e finanze); schema di decreto legislativo sull’attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale – esame preliminare (Economia e finanze); schema di decreto legislativo sull’Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – esame preliminare (Economia e finanze); schema di disegno di legge sull’Abrogazione di atti pre-repubblicani diversi dai regi decreti – esame preliminare (Riforme istituzionali e semplificazione normativa); schema di decreto legislativo recante Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio – esame definitivo (Affari europei, sud, politiche di coesione e Pnrr – lavoro e politiche sociali).

All’odg vi sono inoltre lo schema di decreto legislativo sull’Attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento – esame definitivo (Affari europei, sud, politiche di coesione e Pnrr – Economia e finanze); – schema di decreto del Presidente della Repubblica sul Regolamento concernente approvazione dello Statuto dell’Agenzia italiana per la gioventù – esame preliminare (Sport e giovani);

Schema di decreto del presidente del consiglio dei ministri: Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 – esame definitivo (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste);

Infine, lo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri sul Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance – esame definitivo (Infrastrutture e trasporti); leggi regionali; varie ed eventuali.