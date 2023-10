Manovra 2024, Giorgia Meloni: “Seria e realistica, fiera del risultato”

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Lavoro, sostegno ai redditi medio bassi, famiglia e misure per contrastare la denatalità, fringe benefit, sforbiciata del canone Rai, pensioni e sanità. Il governo approva la Manovra 2024 e lo fa in meno di un’ora, a prova “dell’unità di vedute della maggioranza che sostiene il governo”, rivendica in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni, ringraziando tutti i ministri per i sacrifici che lo stesso esecutivo è stato chiamato a sostenere sforbiciando i costi: chiamasi spending review. E tornando, soprattutto, a blindare il testo della legge di bilancio, come già fatto nel vertice di maggioranza andato in scena giovedì scorso a Palazzo Chigi.

Repetita iuvant, dunque: niente sorprese o levate di scudi, è il sottotesto che sembra accompagnare le sue parole, mentre è ormai partito il countdown per la nuova campagna elettorale in vista di europee e regionali. Matteo Salvini, che le siede accanto, smette i panni del ‘Bastian contrario’ che in tanti gli attribuiscono auspicando “l’approvazione nei tempi più rapidi possibili” e “senza emendamenti di maggioranza: poi l’opposizione farà la sua parte, ovviamente”. Ma il governo, stando almeno alle dichiarazioni di intenti, marcerà compatto. Parla di ”perfetta sintonia” anche l’altro vicepremier Antonio Tajani, che sottolinea come ”positivo” il fatto che nella legge di bilancio “non c’è alcuna tassa di successione su chicchessia”.

Quella varata in Consiglio dei Ministri è una manovra da “24 miliardi o poco meno, frutto per 16 miliardi di extragettito e per il resto di tagli di spese. E’ una manovra che considero molto seria, molto realistica, che non disperde risorse ma le concentra su alcune grandi priorità, continuando a seguire una visione che questo governo ha messo in campo da inizio mandato”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando in conferenza stampa, sottolineando che è stata un’approvazione “a tempo di record: era convocato alle 9.30 ed è cominciato poco dopo, a dimostrazione dell’unità di vedute del Cdm e della maggioranza che sostiene il governo”.

“La maggior parte di questo lavoro è stato fatto chiedendo sacrifici ai ministeri, da Palazzo Chigi tutti, ai ministeri tutti abbiamo tagliato le spese, voglio ringraziare tutti e sono molto fiera di questo lavoro. E’ un governo che non spreca risorse in mille rivoli, ogni anno cerchiamo di fare un passo avanti insieme. E’ questo il segnale che vogliamo dare agli italiani”, ha aggiunto poi il premier.

Illustrando i contenuti della manovra in conferenza stampa, Meloni ha spiegato che il governo ha “confermato il taglio del cuneo fiscale per il 2024: di 6 punti percentuali per i redditi fino a 35mila euro, di 7 punti per quelli fino a 25mila. E’ un aumento in busta paga che corrisponde mediamente a circa 100 euro al mese” e riguarda “una platea di 14 milioni di cittadini”.

La manovra approvata dal governo si inserisce in un “quadro abbastanza complesso” ma nonostante questo il Cdm è riuscito “a confermare delle priorità, la prima è difendere il potere d’acquisto delle famiglie, ovvero più soldi in busta paga per i cittadini con redditi medio bassi”.