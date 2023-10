Paleari 5: Due errori in uscita che costano carissimo al Benevento: sbaglia tempi e posizione sull’1-0 così come su Ciko nell’azione che porta al rigore. Non è mai sicuro tra i pali nel peggior pomeriggio della sua stagione

El Kaouakibi 5: Va troppo spesso in blackout quando il Picerno punta lo spazio e cerca la giocata da lì. Da braccetto un passo indietro nell’efficacia, sempre costretto a rincorrere. Chiude da centrale, ancora una volta adattato

