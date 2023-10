Lavorazione del terreno, partnership Maschio Gaspardo-Gregoire Besson

CAMPODARSEGO (ITALPRESS) – Maschio Gaspardo, azienda del settore dei macchinari agricoli, e Gregoire Besson, conosciuta per la progettazione e produzione di aratri e attrezzature per la minima lavorazione, hanno stipulato una storica partnership strategica volta a ridefinire l'industria della lavorazione del terreno.

"Questa collaborazione strategica rappresenta un'opportunità senza precedenti per Gregoire Besson e Maschio Gaspardo – dice Patrick Besson, Chairman di Grégoire Besson -. Fondandoci sui nostri valori condivisi e la tradizione familiare, coniugheremo la nostra conoscenza del settore per promuovere una crescita reciproca, tenendo al centro i bisogni e la soddisfazione dei nostri clienti, dealer, fornitori e collaboratori".

Il presidente di Maschio Gaspardo, Mirco Maschio, sottolinea che "le nostre aziende, con radici familiari profonde e valori condivisi, sono da sempre dedicate a fornire soluzioni di alta qualità nel settore dell'aratura e della lavorazione del terreno. La nostra missione è sempre stata e rimarrà quella di soddisfare le esigenze delle aziende agricole globalmente, con un focus su tecnologia, qualità e servizio al cliente".

Per Andrea Maschio, presidente di Maschio Holding, "la vasta gamma di prodotti di Gregoire Besson si integra perfettamente con il portfolio di Maschio Gaspardo. Abbiamo guardato a questa partnership con grande interesse, e siamo felici di vederla realizzata. Siamo sicuri che le sinergie che ne scaturiscono saranno di grande vantaggio per le aziende agricole in tutto il mondo".

Luigi De Puppi, CEO di Maschio Gaspardo, evidenzia che "questa partnership non solo stabilisce una nuova leadership nel settore cruciale dell'aratura e della lavorazione del terreno, ma potenzia anche le nostre risorse condivise per investire in innovazione e tecnologia. Inoltre, apre nuove opportunità per entrambe le aziende di espandere la loro presenza, particolarmente in Europa dell'Est, nel Regno Unito e nel Nord America" "Siamo orgogliosi di partecipare a questa operazione, che rappresenta un esempio virtuoso di internazionalizzazione strategica e funzionale alla crescita di un gruppo industriale del Nordest italiano", dice Eros Goi, rappresentante di FINEST.

Entrambe le aziende condivideranno risorse e competenze nei settori dell'innovazione, tecnologia, ricerca e sviluppo. Inoltre, l'alleanza agevolerà la capacità delle aziende di ottimizzare i processi di acquisto di materiali e componenti, a beneficio di una maggiore competitività per entrambi i marchi.

Maschio Gaspardo si è avvalsa del supporto di EY, DS Avocats, KPMG e Grégoire Besson di ORATIO Avocats per la definizione dei rapporti contrattuali.

