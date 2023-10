Un pareggio emozionante, divertente, forse non meritato, ma comunque pesante. E’ quello che il Benevento strappa via al Picerno, quando ormai tutti si stavano rassegnando a vedere materializzata la prima sconfitta casalinga stagionale per la truppa di Matteo Andreoletti. Evitata all’ultimo assalto, grazie al protagonista meno atteso, quel Krzysztof Kubica che finora è stato un vero e proprio oggetto misterioso e che realizza il suo primo gol in giallorosso con quella che in Polonia è stato a lungo la specialità della casa: stacco imperioso e colpo di testa vincente. E’ così, in pieno recupero e in inferiorità numerica, che la Strega respinge i venti del primo ko interno, conquistando all’ultimo respiro un pareggio che nulla risolve, a partire dai dubbi, che muove impercettibilmente la classifica, ma che almeno consente a Ciano e compagni di restare ancorati al secondo posto, seppur agganciati da Latina e Foggia.

