Granarolo: tre nuovi impianti di biometano in Lombardia per 35 mln, serviranno anche Cgbi

Milano, 16 ott. (Adnkronos) – Sorgeranno in Lombardia, nelle province di Mantova, Brescia e Cremona, i primi 3 nuovi impianti di biometano agricolo nati dalla partnership tra la filiera Granlatte Granarolo e la confederazione dei bieticoltori-Cgbi, alimentati esclusivamente con matrici di origine animale e vegetale (effluenti zootecnici e colture di secondo raccolto). Un investimento complessivo per i 3 impianti di 35 milioni di euro per una capacità produttiva annua di 6,5 milioni di metri cubi di biometano frutto della digestione anaerobica: sono questi gli asset strategici che concorrono allo sviluppo di un sistema produttivo più sostenibile, riducendo l’emissione in atmosfera di 18 mila tonnellate di Co2 l’anno e restituendo al terreno sostanza organica tramite l’utilizzo agronomico del digestato, prodotto naturale dall’alto valore fertilizzante in grado di sostituire il concime chimico.

Prende così avvio il primo step del progetto Biometano di filiera, promosso dal Gruppo Granlatte Granarolo, la più grande filiera italiana del latte, e dalla confederazione dei bieticoltori-Cgbi, che ha consolidato la propria presenza nel comparto agro-energetico con la realizzazione di 23 impianti di biogas. L’obiettivo di Biometano di filiera è costruire in tutto 10 nuovi impianti di biometano da nord a sud, in varie regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli e Puglia), per produrre energia pulita insieme ai fertilizzanti organici e integrare il reddito degli allevatori aderenti al progetto.

I 10 impianti consortili produrranno a regime 30 milioni di metri cubi di metano cioè l’equivalente di ciò che serve in termini di energia termica agli stabilimenti italiani del Gruppo Granarolo, più 500mila tonnellate annue di fertilizzante naturale, evitando l’emissione in atmosfera di 60mila tonnellate di Co2 eq.

Ogni impianto della capacità produttiva pari a 250 metri cubi/ora (oltre 2,1 milioni di metri cubi di biometano prodotti all’anno), viene realizzato da una società agricola consortile costituita dai soggetti promotori.

Nel Mantovano, Granmetano Mantova riunisce 7 allevamenti di bovine da latte che conferiscono le deiezioni dei propri allevamenti (liquame e letame bovino) per poi ritirare successivamente la spettante quota di digestato e le cooperative del gruppo bieticolo, Anb Coop ed Eurocover, che oltre a investire risorse disponendo anche le anticipazioni finanziarie necessarie, si occupano del management e delle coltivazioni (colture di secondo raccolto in particolare sorgo e triticale), fino al completamento della razione di alimentazione dell’impianto.

La Granmetano Mantova raccoglierà annualmente circa 70 mila tonnellate di deiezioni bovine, 3 mila tonnellate di pollina e 9 mila tonnellate di insilato di sorgo e triticale, mentre un quantitativo complessivo annuo pari a 80 mila tonnellate di digestato, in parte solida o liquida, verrà suddiviso tra gli allevatori conferenti.

Nel bresciano, l’impianto farà capo alla società agricola consortile Granmetano Brescia, rappresentata da 15 allevamenti di bovine da latte, tutti soci Granlatte. Il 90% del biometano prodotto è ottenuto da reflui zootecnici, la restante parte da insilati di sorgo e triticale provenienti da Anb Coop e Eurocover, cooperative aderenti a Cgbi. Inoltre, il digestato che viene distribuito ai soci conferenti o destinato alla commercializzazione, è già trattato nel rispetto dei limiti di azoto al campo previsti dalla normativa vigente.

L’impianto che sorgerà nel Cremonese farà riferimento alla società agricola consortile Granmetano Cremona, quale espressione di 9 allevamenti di bovine da latte. Il 70% del biometano prodotto è ottenuto da deiezioni.