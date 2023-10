Francia: Mosca, ‘attentatore Arras è nato in Russia ma si è radicalizzato da voi’

Parigi, 16 ott. (Adnkronos) – L’ambasciata russa a Parigi ha dichiarato che l’islamista del Caucaso russo che lo scorso venerdì ha ucciso un professore ad Arras si è radicalizzato in Francia. “ Vorremmo attirare l’attenzione sul fatto che è arrivato in Francia all’età di cinque anni e da allora vive in questo paese. È ovvio che la sua radicalizzazione non è avvenuta in Russia “, ha affermato l’ambasciata citata dall’agenzia di stampa russa Tass.

Mohammed Mogushkov, 20 anni, è nato in Inguscezia, una repubblica a maggioranza musulmana nel Caucaso russo. Era indicato come “S” (per sicurezza dello Stato) ed era stato recentemente seguito dall’intelligence nazionale (Dgsi). Suo padre è stato deportato nel 2018 per radicalizzazione e suo fratello maggiore è incarcerato per aver partecipato a un attacco pianificato contro l’Eliseo. Nel 2014 la famiglia dell’aggressore è stata sottoposta a un procedimento di espulsione, che alla fine è stato annullato.