Docenti under 35, poco più del 2%. Il dato è relativo ai docenti a tempo indeterminato in tutte le scuole statali italiane, da quelle d’infanzia alle superiori. Include gli insegnanti di sostegno. Si tratta dell’aspetto del mondo della scuola italiana dell’assenza sostanziale di giovani, intendendosi per tali, seppure in un contesto di accentuata senescenza della popolazione italiana, gli under 35.

