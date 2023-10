De Luca cambia partner e Mastella cerca la terza via? Il ritorno della Festa dell’Unità a Benevento sembra consegnarci un prossimo cambio dello scenario politico. Detto in breve, certifica anche plasticamente il raffreddamento del rapporto tra governatore e sindaco di Benevento, nel mentre corrobora e rafforza i timori dei mastelliani, atterriti dall’idea di dover continuare in un isolamento privo di qualsiasi prospettiva. Si può dire che mai, fino ad ora, il presidente della Regione e l’ex Guardasigilli erano stati tanto distanti.

