Calcio: pubblicato il bando per l’ammissione all’esame di agente sportivo

Roma, 16 ott. – (Adnkronos) – La Commissione Federale Agenti Sportivi ha pubblicato il bando per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio di Agente sportivo in ambito calcistico. Le domande di ammissione per la prova scritta, che si terrà giovedì 30 novembre presso il Salone d’Onore del Coni a Roma, dovranno pervenire entro giovedì 16 novembre. Possono partecipare alla prova speciale di competenza federale solo quanti hanno superato la prova generale di competenza Coni e sono in possesso dei requisiti elencati sul bando federale