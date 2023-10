Calcio: Nunziata, ‘Norvegia meno fisica e più tecnica, servirà intensità’

Merano, 16 ott. – (Adnkronos) – Dopo una settimana di lavoro, per la Nazionale Under 21 è finalmente giunto il momento di scendere in campo. Gli Azzurrini sono arrivati ieri nel ritiro di Merano e martedì alle 17.45 allo stadio ‘Druso’ di Bolzano (diretta Rai 2) affronteranno la Norvegia in una partita già importantissima nel cammino di qualificazione all’Europeo del 2025. L’Italia ha iniziato con un pareggio in Lettonia e una vittoria in Turchia; i norvegesi, invece, sono a punteggio pieno, con sei punti e 14 gol segnati (senza subirne) in due partite. “Rispetto alle solite squadre della Norvegia, questa è meno fisica e più tecnica – ha spiegato l’allenatore Carmine Nunziata -. Sarà una partita difficile, perché parliamo di una squadra forte e di talento da metà campo in su: dietro, invece, qualche difficoltà ce l’ha. Sarà una partita dura, da giocare al massimo delle nostre possibilità: servirà intensità, soprattutto contro giocatori di qualità, ma l’importante è fare la nostra partita e il nostro calcio”.

La Norvegia, nell’ultimo Europeo Under 21, ha eliminato l’Italia, “ma il passato è passato – dice Nunziata -. Cerchiamo solo di vincere questa partita, importante per il nostro cammino. So che a Bolzano ci saranno tanti tifosi a seguirci: vogliamo andare in campo per vincere e per far divertire la gente”. La partita del ‘Druso’, dove sono attesi 5.500 spettatori (tutto esaurito) arriva alla fine di una settimana in cui l’Under 21 ha potuto preparare una sola partita ufficiale e non due: “Abbiamo avuto la possibilità di lavorare tanto e bene: sul gioco, che è quello che serve per raggiungere l’obiettivo, e anche sull’intensità, ciò che serve per giocare in campo internazionale. Mi piacerebbe che tutti fossimo diventati una squadra, che tutti credano di poter raggiungere l’obiettivo”.