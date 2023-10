Calcio: Nunziata, ‘da Nasti gesto folle, vedremo se farlo tornare’

Merano, 16 ott. – (Adnkronos) – “Non è stata una bella pagina. Si è trattato di un gesto folle: Nasti non poteva restare in questo gruppo. Ma in questa vicenda voglio trovare una cosa positiva: ci tengo a sottolineare l’attaccamento che ha avuto Ruggeri a voler restare in questa squadra nonostante una frattura al setto nasale. Spero che questo sia un messaggio per tutti gli altri. Nasti non è un ragazzo che in altre occasioni ha dimostrato questa follia: la cosa principale è che lui si renda conto della gravità del fatto, poi vedremo se sarà il caso di farlo rientrare”. Così il ct dell’Under 21 Carmine Nunziata in merito al pugno sferrato da Marco Nasti a Matteo Ruggeri nel ritiro di Tirrenia, costato la frattura del setto nasale al giocatore dell’Atalanta e l’allontanamento dal raduno degli azzurrini all’attaccante del Bari. “Ci ho parlato subito dopo l’accaduto ed era dispiaciuto. Mi ha telefonato in questi giorni: non è quel tipo di ragazzo, non so cosa gli sia preso ma spero che questo gli serva per migliorare”, aggiunge Nunziata.