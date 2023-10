Calcio: Conte, ‘pentito dall’addio alla Juve, Napoli e Roma due piazze che vorrei vivere’

Roma, 16 ott. – (Adnkronos) – “L’addio di cui mi sono più pentito è quello alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi… Decisi di andar via”. Così Antonio Conte, ospite del programma ‘Belve’, che andrà in onda domani sera su Rai2 alle 21. “Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono -aggiunge l’allenatore salentino-. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza”. L’ex ct parla poi della decisione dello scorso agosto di Roberto Mancini di lasciare la panchina azzurra. “Non voglio entrare nella questione e fare qualcosa che a me ha dato fastidio in altre circostanze. Penso che abbia fatto qualcosa di storico vincendo l’Europeo. poi c’è stata sicuramente la non partecipazione ai Mondiali… sono delle situazioni che lasciano delle ferite, Se fosse successo a me sarebbe stata durissima. ma in quel caso, forse sì, dopo sarei andato via”.