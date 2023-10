Caivano: giovedì conferenza stampa a P.Chigi su riqualificazione centro sportivo

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Giovedì alle ore 11.30, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, si terrà una conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione e ristrutturazione dell’ex centro sportivo Delphinia a Caivano, il comune nel napoletano tornato al centro delle cronache nei mesi scorsi per le violenze di gruppo perpetrate ai danni di due bambine di 10 e 11 anni.

Partecipano alla conferenza stampa il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il Commissario di governo per Caivano Fabio Ciciliano e i vertici di Sport e Salute S.p.A..