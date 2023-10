Arrampicata: corsa a Parigi 2024 fa tappa a Laval, sei combinatisti azzurri a caccia del pass

Laval, 16 ott. – (Adnkronos) – Sarà Laval (Francia) ad ospitare la Qualifica Olimpica Continentale Europea della combinata Boulder & Lead, nuova specialità dell’arrampicata sportiva che farà il proprio debutto ai Giochi Estivi di Parigi 2024. Le gare si svolgeranno presso l’Espace Mayenne da giovedì 26 a domenica 29 ottobre e metteranno in palio due pass individuali (uno per genere), riservati al migliore e alla migliore atleta. Saranno sei, equamente suddivisi tra donne e uomini, gli azzurri che andranno a caccia del biglietto a cinque cerchi: Laura Rogora, Camilla Moroni, Giorgia Tesio, Marcello Bombardi, Filip Schenk e Giorgio Tomatis. Riflettori puntati su domenica 29 ottobre, giornata in cui avranno luogo la finale femminile e quella maschile, pianificate rispettivamente alle ore 09.30 e alle ore 14.30. La Nazionale di arrampicata può già contare su un pass olimpico grazie al velocista Matteo Zurloni, che nella prima metà dello scorso agosto è riuscito a trionfare ai Mondiali di Berna nella gara di speed maschile.