Temeva molto questa partita, Matteo Andreoletti. Per la grande considerazione che ha del Picerno e probabilmente anche perché i suoi non sono arrivati all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili. Ecco perché il punto che il suo Benevento ha conquistato in rimonta, il tecnico giallorosso se lo tiene stretto, così come si tiene stretta anche la prestazione offerta dai giallorossi: «Vedo molte più cose positive che negative – esordisce così l’allenatore bergamasco in conferenza stampa – Sono soddisfatto, perché affrontavamo una squadra che ha la capacità di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia