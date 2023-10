Nella tarda mattinata di ieri è verificato l’ennesimo incidente stradale in Via San Pio (contigua alla Strada Statale 212) tra l’autovettura Audi A3, condotta da A.M. di 51 anni, e una bicicletta da corsa condotta da R.N. di anni 62. A farne le spese è stato il ciclista che, a cura del personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento.

