Sanità: Zanella, ‘Meloni dà soldi a privati, opposizioni si incontrino subito’

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni sostiene che il problema è come si usano i soldi per la sanità: non ha avuto il coraggio di dire che la sua ricetta è più soldi ai privati e più straordinari per medici e infermieri già stressati da turni e orari impossibili. Dei tre miliardi disponibili, uno sarà per i privati. È la condanna a morte per la sanità pubblica, niente assunzioni, zero per superare il precariato. La sanità di Giorgia Meloni è un prodotto di mercato appaltato a privati”. Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, la quale si appella alle opposizioni: Incontriamoci subito per contrastare questi piani contro la sanità pubblica”.