In molti pensavano che per conoscere la nuova direzione politico-amministrativa di Maurizio Bocchino sarebbe stato necessario attendere la prossima seduta del Consiglio comunale. Non è andata così. Dopo le dimissioni dalla Giunta, ieri l’ex vicesindaco è tornato a rilasciare dichiarazioni e, possibilmente, le sue parole fanno rumore quasi quanto la decisione di lasciare le deleghe. Perché il giudizio sulle scelte del sindaco Ciampi dopo la notizia delle indagini della Dda non lasciano spazio a interpretazioni.

