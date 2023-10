Pd: Orlando, ‘porre tema di elezione segretario Pse’

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Noi non dobbiamo lasciare la parola riformismo a questo o a quel pezzo di partito ma dobbiamo rimetterla al centro. Capacità di coniugare una analisi radicale con un metodo riformista. Uno sforzo di tutto il partito. Non c’è una contraddizione tra un approccio che tenga conto delle reazioni ai profondi cambiamenti e misuri il passo adeguatamente e la capacità di raccontare l’obiettivo, che non è quello di rassegnarsi all’esistente”. Lo ha detto il deputato Pd Andrea Orlando nel suo intervento conclusivo della Festa nazionale di Dems, associazione da lui fondata e di cui è presidente, a Rimini.

“La prima riforma del partito, come qualcuno ha detto, è dire che il partito vuole cambiare il mondo. Una grande sfida che tiene insieme queste cose è la costruzione di un soggetto progressista anche a livello europeo. Quello che non esiste sono i partiti europei che sono oggi la sommatoria di gruppi dirigenti dei partiti nazionali. Vogliamo eleggere il presidente del consiglio dell’UE ma siamo un partito che non elegge il segretario del Pse. Un passaggio che dovremmo porre al prossimo congresso del Pse. Mi spiace, inoltre, che ci sia stata una reazione sbagliata al fatto di chiamare il gruppo parlamentare europeo come è naturale che si chiami, essendo la proiezione del Partito Socialista Europeo. Il campo a livello europeo è quello e credo che oggi un socialismo riformista che faccia i conti con la transizione ecologica sia abbastanza accogliente da comprendere tutte le culture progressiste che hanno segnato il secolo scorso”.

“Tutte le volte che possiamo chiamare le cose con il proprio nome dobbiamo farlo ed è evidente che quello di cui oggi c’è bisogno è il ritorno di una prospettiva del socialismo democratico. Se non costruiamo una economia e una società della condivisione e della partecipazione che interpreti il conflitto e che le dia uno sbocco democratico, saremo testimoni di processi che non siamo in grado di controllare”.